„Náš cíl je unášet lidi z Kremlu.“ Ukrajinci popisují diverzní akce v Rusku

Jejich cílem je ničit klíčovou ruskou vojenskou infrastrukturu, sestřelovat nepřátelská letadla i unášet vysoké představitele Kremlu. Reportér deníku The Guardian Daniel Boffey se spojil s Ukrajinci, kteří bojují hluboko za nepřátelskou linií a usilují o to, aby Rusové pocítili válku na vlastní kůži.

Je to poměrně logické. Diverzní akce ukrajinských sabotérů zneklidňují západní spojence Kyjeva. Lídři těchto zemí mají strach, že se Ukrajincům diverzními akcemi podaří vyprovokovat Rusko k jaderné reakci.

Ukrajinská armáda tedy s praporem Bratrství spolupracuje, zároveň je ovšem připravena ho kdykoliv zapřít. Oleksij tvrdí, že to chápe, zdůvodnění Západu mu ovšem přijde těžko pochopitelné.

„Ukazuje se, že Rusové mohou na ukrajinské území, ale Ukrajinci do Ruska nemohou,“ vysvětluje.

Čtyři Ukrajinci se podle ruské tajné služby FSB pokusili vstoupit do ruské Brjnaské oblasti sousedící na jihu s ukrajinskou Černihivskou a Sumskou oblastí. Údajně chtěli v Rusku páchat „sabotáž a terorismus“.

Oleksij, Vladyslav a Taras reportérovi deníku The Guardian přiblížili, jak jejich prapor funguje a jaké akce na nepřátelském území provádí. Vzhledem k tomu, že fungují mimo oficiální struktury, jejich příběhy není možné nezávisle ověřit, ale list je považuje za věrohodné.

„Měli jsme za úkol zničit ruský vrtulník převážející vysoce postavené úředníky ruského ministerstva vnitra,“ vysvětluje. Akci jim nejdříve překazilo špatné počasí i neshody uvnitř skupiny. Druhý pokus se ovšem zdařil lépe. „Šli jsme celý den. Pak jsme na místě přenocovali a v devět ráno jsme uslyšeli vrtulník. Měl jsem s sebou malý průzkumný dron a ten potvrdil, že je to ten samý vrtulník,“ popisuje Taras.

To, zda se podařilo představitele Kremlu zabít, či nikoliv, je podle něj vedlejší. Jejich hlavním cílem prý bylo ruské vedení znejistit. „Poté, co Rusové zjistí, že na jejich území působí sabotéři, musí přesunout spoustu vojáků, aby tyto sabotéry našli. To je pro nepřítele velmi demoralizující,“ vysvětluje.