„Podívejte se jí do očí a pohleďte na její utrpení.“ Těmito slovy burcovala americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který v pondělí osobně v New Yorku předsedal zasedání Rady bezpečnosti OSN. Rusko ji v dubnu řídí na základě pravidla, podle něhož se členové na této pozici střídají.

Kritická slova Lavrov slyšel i od zástupkyň Švýcarska nebo Velké Británie. „Viděli jsme, jak vypadá ruská představa multilateralismu. Znamená to utrpení… Tisíce Ukrajinců byly zabity, miliony byly přesídleny a další miliony lidí na světě byly ohroženy hrozícím nedostatkem jídla. To všechno kvůli Rusku,“ prohlásila britská velvyslankyně Barbara Woodwardová. Podle ní Rusko válkou nenapravitelně poškodilo svůj obraz v rámci mezinárodní komunity.

„Rusko se snaží samo sebe znázornit jako ochránce charty a multilateralismu… Podle mě je to cynické,“ řekl velvyslanec Evropské unie při OSN Olof Skoog. Snažil se také zdůraznit rozdíl mezi Západem a Ruskem. „Když ničí, my budujeme. Když ohrožují, my chráníme,“ dodal.

Nestálými členy jsou nyní Gabon, Ghana, Albánie, Brazílie a Spojené arabské emiráty (všichni do 31. 12. 2023). Dalšími pěti jsou Mosambik, Japonsko, Ekvádor, Malta, Švýcarsko (všichni do 31. 12. 2024)

Velvyslanec Spojených arabských emirátů volání po reformách doplnil slovy: „Některé členské státy měly vždy větší pravomoci v rámci multilaterálního systému nehledě na to, zda to bylo prospěšné každé zemi… Status quo nás neposune za současný stav na mezinárodním jevišti.“

„Je to hanba, že Rusko předsedá Radě bezpečnosti OSN,“ řekl pro WP bývalý finský premiér Alexander Stubb. „Je to smutný den pro multilaterální světový řád nebo aspoň pro to, co z něj zbylo,“ dodal.