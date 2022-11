Podporu Ukrajiny u Poláků tahle tragédie nezmění, říká polský novinář

Vyšetřovatelé v Polsku dál shromažďují důkazy, které lépe prokáží, kdo a odkud vypálil raketu, jež v úterý dopadla na obec Przewodów ležící u hranic s Ukrajinou. Dosud neoficiální závěry, které zveřejnili jak polští představitelé, tak Bílý dům, počítají s variantou, že dva Poláky v Przewodówě připravila o život ukrajinská protiraketová obrana.

„Pokud se tento scénář potvrdí, pro polskou společnost to nebude znamenat žádný zásadní zvrat,“ domnívá se Michał Potocki. Novinář listu Dziennik Gazeta Prawna poskytl redakci Seznam Zpráv rozhovor ve středu dopoledne. Hodnotil v něm jak nejrůznější spekulace o vinících, tak přístup polské vlády. A první reakci polské veřejnosti. „Polská společnost je většinově proukrajinská; Ukrajinu podporujeme. Jsme si vědomi příčin a chápeme nutnost zemi chránit a poskytnout jí například moderní raketový systém,“ řekl například.

Zatímco světoví lídři se k incidentu, který se v úterý stal v polské obci Przewodów, vyjadřovali vlastně hned poté, co obletěla média, polská vláda si dávala s prohlášením na čas. Jak to vnímáte?

První prohlášení od polských politiků přišla pozdě večer, což považuji za chybu. Odpověď, že mají všechno pod kontrolou a není potřeba panikařit, měla přijít rychleji. A to i když oni sami pravděpodobně nevěděli, co se přesně stalo. To s jistotou nevíme ani teď. Měli nicméně ujistit veřejnost, že spolupracují se zahraničními partnery a že pro Poláky neexistuje žádná hrozba.

Když už ale přišlo jejich vyjádření, reagovali zodpovědně. Prezident Andrzej Duda navíc mezitím už komunikoval s našimi největšími partnery – Francií, USA, Německem, Ukrajinou. A to přišlo včas.

Zajímavé tak je, že vnitrostranické rozbroje mezi vládou a opozicí zůstaly, ohledně této události, stranou. Lídr opozice Donald Tusk řekl, že není dobrý čas pro spory, což považuji za pozitivní.

Jak úterní tragédie rezonuje polskou společností?

Je to především další signál, že je válka velmi blízko. Není v Afghánistánu nebo Sýrii, je u našeho souseda. Nicméně naše společnost už to vnímala předtím, že je válka blízko, protože jsou v našich městech ukrajinští uprchlíci. Je to tak další důkaz, že jsme na přední linii.

Jak se může postoj Polska změnit, pokud by se potvrdily v tuto chvíli stále neoficiální zprávy, že šlo o protiraketovou střelu vypálenou z Ukrajiny?

Polská společnost je většinově proukrajinská; Ukrajinu podporujeme. Jsme si vědomi příčin a chápeme nutnost zemi chránit – poskytnout jí například moderní raketový systém.

Nicméně v zásadě si myslím, že pokud se potvrdí, že šlo o protiraketovou střelu z Ukrajiny, náhled na válku to nezmění. Mimo jiné i proto, že ohledně války na Ukrajině existuje shoda napříč největšími politickými stranami. Další argument je, že k ostřelování nedošlo naschvál, ale kvůli selhání techniky, nebo z jiného důvodu.

A možná by to mohl být naopak větší důvod poskytnout Ukrajině modernější protiraketové vybavení ze Západu, které tolik potřebuje.

Jaké teď napříč společností vidíte reakce?

Myslím, že můžeme pozorovat dva hlavní myšlenkové proudy. Ten první: že musíme Ukrajinu podpořit vojensky ještě víc, aby mohla zvítězit. Ten druhý, menšinový: že to není naše válka a měli bychom se držet dál, protože „podívejte se, co se stalo“. Tyto názory lze vidět na facebooku nebo twitteru.

Kvůli včerejšku se ale nic nezmění, jen obě strany získaly další argument.

Prezident Zelenskyj zatím možnou souvislost s ukrajinskou protistřelou popírá, byť i někteří západní lídři včetně amerického prezidenta Bidena říkají, že by mohlo jít o ukrajinskou protistřelu. Jak to vnímáte?

Ukrajinci byli dle mého názoru s reakcí moc rychlí. Je to ale logické z pohledu informační války, kterou hrají. Nicméně to byl předčasný krok, byť měl sloužit především pro Ukrajince samotné.

Pokud se ukáže, že šlo u ruskou střelu, je to další důvod, proč Ukrajina potřebuje další a lepší vojenskou podporu. Kdyby to byli Ukrajinci, měli by se mimo jiné pokusit kompenzovat to, co se stalo.

Zásadní je také říct, že ano, pro nás Poláky a západní země to byla zpráva dne, ale na Ukrajince ten den Rusové vystřelili přes sto raketových střel a miliony dalších Ukrajinců se ocitly bez elektřiny (více zde).

Jak úterní dění může poznamenat vztahy prezidentů Zelenského a Dudy, jsou si přeci blízcí?