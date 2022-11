Policie na Haiti ukončila blokádu ropného terminálu

Skupina gangů známá pod názvem G9 zablokovala vjezd do terminálu Varreux v září. Haiti tak zůstalo bez benzinu a nafty. To zemi uvrhlo do humanitární krize. Gangy také blokovaly přístup do námořních přístavů, čímž obyvatelům jedné z nejchudších zemí světa vážně ztížily přístup k pitné vodě, potravinám a lékům.