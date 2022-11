Polské ne. Prokuratura nechce Ukrajince u vyšetřování výbuchu rakety

Polská prokuratura nesouhlasí se zapojením ukrajinské strany do vyšetřování výbuchu rakety ve městě Przewodów, uvedl polský list Rzeczpospolita s odkazem na své zdroje obeznámené s vyšetřováním.

„Právně taková možnost neexistuje. Bylo by to v rozporu s postupy, nemluvě o předmětu vyšetřování. Prověřují všechny možné verze, včetně toho, že mohla spadnout ukrajinská raketa PVO,“ uvedl jeden ze zdrojů deníku.

Podle deníku Rzeczpospolita ale ukrajinští vyšetřovatelé na místě neprovedli žádné procesní úkony, protože by to bylo v rozporu se zákonem – místo si pouze prohlédli.

Účast Ukrajiny na vyšetřování by byla možná jen tehdy, pokud by byla zřízena mezinárodní vyšetřovací komise. O to ale Polsko nejeví zájem, píše polský deník.