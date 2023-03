Polsko pošle Ukrajině první stíhačky MiG-29

Polsko v nejbližších dnech předá Ukrajině čtyři nadzvukové letouny MiG-29. Na tiskové konferenci po setkání s českým prezidentem Petrem Pavlem to dnes řekl polský prezident Andrzej Duda.

Bílý dům v reakci na nové oznámení uvedl, že krok Varšavy „nic nemění“ na stanovisku Spojených států, které zatím odmítají Ukrajině dodat stíhačky. „Není to na stole,“ citovala agentura AFP mluvčího prezidentské kanceláře Johna Kirbyho. Šéf Bílého domu Joe Biden na konci února řekl, že poskytnutí stíhaček F-16 Kyjevu je „pro tuto chvíli“ vyloučené, a dodal, že ukrajinská armáda „teď F-16 nepotřebuje“.

Český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro list Gazeta Wyborcza uvedl, že prioritou není dodávat Ukrajincům nové stíhací letouny, protože i kdyby se pro to někdo rozhodl, letouny by dorazily až v příštím roce. Tento proces podle něho prakticky nejde uspíšit, a ve hře tak zůstávají MiG-29, které už ukrajinské letectvo používá. „Nicméně v Evropě je velmi málo zemí, které nadále používají stroje tohoto typu a mohly by je Ukrajině předat,“ podotkl Pavel.