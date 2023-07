Porošenko se kvůli summitu NATO opřel do Zelenského

Ukrajina na summitu nedostala od NATO pozvánku ke vstupu do Aliance, ale lídři se dohodli na tom, že bude členem Severoatlantické aliance po splnění blíže neupřesněných podmínek.

„Bohužel včerejší Vilnius připomínal Vilnius z roku 2013, kdy Ukrajina nepodepsala asociační smlouvu s Evropskou unií, kterou jsem podepsal hned poté, co jsem byl zvolen prezidentem,“ dodal. Porošenko byl hlavou státu v letech 2014 až 2019.

Narážel tak na unijní summit, na kterém tehdejší prezident Viktor Janukovyč odmítl podepsat základní dokument na cestě k postupné integraci do EU. Ukrajinci to považovali za zradu, které vedla k revoluci na Majdanu, úprku Janukovyče a následně řetězci událostí vedoucímu k válce o Donbas.

Prohlásil také, že jediným, kdo přispívá ke skutečné euroatlantické integraci Ukrajiny, jsou ukrajinští vojáci na frontě. Úřady Porošenko vyzval, aby do příštího summitu NATO ve Washingtonu splnily podmínky pro členství Ukrajiny v Alianci.

Summit NATO byl úspěšný navzdory obrovským očekáváním, domnívá se analytička Pavlína Janebová. Očekávat stanovení termínu pro přijetí Ukrajiny do Aliance podle ní nebylo realistické, řekla Seznam Zprávám.

Sám prezident Zelenskyj ve středu ve Vilniusu přivítal oznámení aliančních zemí o nových balících vojenské podpory či dohodu o zrychlení budoucího přístupového procesu do Aliance. Řekl ale, že jako ideální výsledek by si představoval pozvánku do NATO.