Poslední šance na pozorování. Kometa je blízko, brzy ji skryje Měsíc

„Z tmavých míst šla kometa pouhým okem pozorovat už asi týden před dnešním nejbližším průletem a teoreticky by to mělo být stejné i týden po něm. Kvůli blížícímu se úplňku to tak ale nebude, takže dnes a zítra je v podstatě poslední šance,“ řekl Seznam Zprávám tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.