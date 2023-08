Přes nebezpečný úsek cesty do USA přešel rekordní počet migrantů

Zástupkyně ředitele panamského úřadu pro migraci Maria Isabela Saraviaová oznámila médiím, že v pondělí byl překonán dosavadní rekord v počtu migrantů, kteří prošli regionem Darién při cestě do své cílové zastávky - Spojených států, z roku 2022.

Loni byl stanoven rekord na počtu více než 248 tisíc lidí za rok. Nyní je počet transferujících migrantů o více jak 600 lidí vyšší, a to do konce roku zbývá ještě pět měsíců. Odborníci na migraci se domnívají, že by počet migrantů v tomto roce mohl překonat hranici 400 tisíc lidí.