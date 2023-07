Nebezpečnější, delší, přesto rušná. Migranti našli novou cestu do Evropy

To je bilance tzv. atlantské migrační trasy za pouhé dva dny.

Přesto ji dnes většina migrantů směřujících do Španělska upřednostňuje před „bezpečnější“ trasou přes Středozemní moře.

Během prvních šesti měsíců roku 2023 podle organizace Caminando Fronteras, která se zaměřuje na ochranu práv migrantů, zemřelo při pokusech dostat se po moři do Španělska nejméně 951 lidí. Caminando Fronteras (Putování po hranicích, pozn. red.) pro Seznam Zprávy upřesnila, že mezi nimi bylo 112 žen a 49 dětí.

Údaje o trase západní Afrika - Atlantik jsou ale stále nedostatečné a neúplné. Zejména proto, že na rozdíl od Středomoří v Atlantském oceánu chybí složky, které by počet migrantů mohly sledovat.

Caminando Fronteras uvádí, že je k tomu vedla zejména vysoká míra násilí na středomořských trasách. Do roku 2021 se počet zaznamenaných úmrtí na atlantské trase zvýšil více než dvakrát.

Jediné, co lze určit s relativní jistotou, je počet migrantů, kterým se na Kanárské ostrovy podaří dorazit. Loni jich španělské úřady napočítaly 15 682, což je o 30 procent méně než rok předtím, kdy to bylo 22 316 migrantů.

Lodě a čluny, mnohdy dřevěné, vyrážejí ze západní Afriky na Kanárské ostrovy často přeplněné a nemají dostatečné vybavení ani zásoby na to, aby tak dlouhou cestu dokázaly urazit, jak uvádí agentura Reuters . Rizika vyplývající z dlouhé vzdálenosti a bouřlivého moře se tak násobí.

„Důležité je také zmínit, že tam je studený kanárský proud, který plyne ze severu na jih, západně od těch ostrovů, který na nich udržuje podobné klima po celý rok. Ten proud míří proti tomu směru, kterým plují migranti ze Senegalu a dalších zemí na sever. To je možná jeden z těch důvodů, že ty cesty trvají tak dlouho,“ uvedl Stojanov.

„Vlastně ani s jistotou nevíme, kolik takových lodí ztroskotá. Mohou troskotat u mauritánského pobřeží a nikdo se to nikdy nedozví. Ve Středomoří to máme aspoň nějakým způsobem zmapované, máme tam satelity, máme tam Frontex (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, pozn. red.), máme tam relativně blízko pobřežní stráže,“ říká Stojanov.

Že se řada mrtvých migrantů do statistik ani nedostane, dokresluje zpráva, kterou zveřejnila agentura AP . V roce 2021 oceán v Karibiku a Brazílii vyplavil nejméně sedm lodí, které vypadaly, že pocházejí ze severozápadní Afriky. Na všech byla mrtvá těla.

A takových lodí může v oceánu být mnohem více, než se obecně ví. „Každý rok se tisíce rodin pídí po osudu svých blízkých, kteří odešli ze svých domovů do Evropy,“ napsala agentura.

I přes masivní finanční injekci, kterou Tunisku poskytla Evropská unie, stále pokračuje masové vyhánění černošských uprchlíků a migrantů na hranice s Libyí a Alžírskem. Dokazují to videa, která kolují na sociálních sítích.

Vysokému počtu obětí na atlantské trase by podle Caminando Fronteras šlo zabránit. Organizace viní Španělsko, Maroko a další země, že nedostatečně koordinují své kroky a neprovádí záchranné operace dost rychle.

Jako příklad nezisková organizace uvedla incident z 21. června, kdy bylo po potopení lodi ve vodách u marockého pobřeží zachráněno 24 osob a vylovena dvě těla, 36 migrantů zmizelo. Podle Caminando Fronteras marocká záchranná loď na místo dorazila až 10 hodin poté, co bylo vysláno první varování, že je člun v nesnázích.

Migrační trasa po východním okraji Atlantského oceánu se v posledních letech stala alternativou ke známější a dříve populárnější cestě přes Středomoří, tedy z Alžírska a Maroka do Španělska. Důvodem je, že Španělsko od roku 2020 zvýšilo úsilí o kontrolu přistěhovalectví přes Středozemní moře, jak ukázala například analýza neziskové organizace ACAPS , která zkoumá humanitární situaci ve 150 zemích.

Výrazně omezit se v posledních letech podařilo i počty migrantů přicházející do španělských exkláv na severu Afriky - měst Ceuta a Melilla. Do kdysi oblíbených cílů afrických uprchlíků jich letos dorazilo jen několik stovek, v minulosti to byly tisíce ročně, jak upozornil Stojanov.