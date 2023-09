Přežil popravu. Teď na něm chtějí úřady v USA vyzkoušet novou metodu usmrcení

Kenneth Smith, který byl v roce 1988 odsouzen k trestu smrti, přežil před devíti měsíci svou vlastní popravu. Alabamským orgánům se tehdy nepodařilo do něj správně vpravit smrtící injekci. „Smith byl podroben nesnesitelné bolesti podobající se mučení,“ tvrdí jeho právníci.

Teď chtějí alabamské orgány na Smithovi ozkoušet metodu popravy, která dosud nebyla nikdy použita při soudních popravách a kterou veterináři považují za nepřijatelnou formu eutanazie zvířat – usmrcení dusíkem. Na jeho případ upozornil deník The Guardian .

Podle expertů na trest smrti se jedná v podstatě o experiment na lidech. Problematický je podle nich také výběr vězně, na kterém chtějí techniku poprvé vyzkoušet, vzhledem k tomu, že Smith před necelým rokem zažil neúspěšnou popravu. Lze to podle nich chápat jako dvojí porušení osmého dodatku o ochraně proti „krutým a neobvyklým trestům“.

Porota tehdy v poměru 11:1 odhlasovala, aby Smith dostal doživotní trest. Soudce se jej ale nakonec rozhodl poslat do cely smrti.

V roce 2022 se stal Smith jedním ze tří alabamských vězňů odsouzených k trestu smrti, kteří zažili neúspěšné usmrcení injekcí, když se mu hodiny marně snažili zavést nitrožilní linku, kterou by do něj napumpovali léky.

„Alabama už jednou Kennetha Smithe mučila, když ho připoutala a více než hodinu do něj bodala jehlami v neúspěšném pokusu ho zabít. Je překvapivě bezohledné a kruté pokusit se o to znovu pomocí nevyzkoušené metody popravy, která má všechny předpoklady způsobit strašné utrpení,“ okomentovala rozhodnutí alabamských úřadů Maya Foaová, výkonná ředitelka skupiny Reprieve, která se zabývá lidskými právy.

Podle ní je nově zveřejněný alabamský protokol o popravě dusíkem „znepokojivě vágní“. „Úřady zjevně nevědí, co dělají, a doufají v to nejlepší. Stát zachází s člověkem jako s pokusným králíkem v laboratoři a nazývá to spravedlností,“ tvrdí Foaová.