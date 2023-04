Příběh anexe Krymu. Jak Putin přepisoval dějiny podle Kateřiny Veliké

Na konci minulého roku odstranili její sochu z centra Oděsy. Je to tragikomický příběh, jak to už s příběhy nechtěných soch bývá.

Socha carevny-zakladatelky se nicméně v říjnu 2007 na náměstí vrátila. Jedni to považovali za symbol odporu proti komunistické minulosti. Druzí za přihlášení se k dějinám ovládaným Ruskem.

Ne, že by za to carevna mohla. Ale do muzea se vrátila. 28. prosince 2022.