Prigožin se krátce před vzpourou vagnerovců snažil získat náklonnost Putina

Šlo by tak o jakýsi návrat Prigožina mezi ruskou politickou elitu. Té se totiž se svým rostoucím vlivem paradoxně vzdaloval. V létě ztratil Prigožin kontakt s Vladimirem Putinem kvůli svému veřejnému konfliktu s ministrem obrany Sergejem Šojguem a šéfem generálního štábu Valerijem Gerasimovem. „Dokonce i do těch kanceláří, kde si dříve mohl jen tak otevřít dveře, mu najednou byl vstup zakázán,“ citoval nezávislý server jednoho z ruských vládních úředníků.

Podobně jako Vladimir Putin, i Jevgenij Prigožin začal svou podnikatelskou kariéru a mocenský vzestup v Petrohradě. Poté, co si v mládí odseděl devítiletý trest za loupež a podvod, začal Prigožin podnikat v gastronomii. Nejprve jako prodavač párků v rohlíku, později se z něj ale stal úspěšný restauratér a majitel vyhlášeného petrohradského podniku New Island.

„Duma, ačkoli o tom nerozhoduje, mu v jistém smyslu připadala jako příležitost naskočit do posledního vagonu odjíždějícího vlaku,“ řekl listu The Moscow Times zdroj blízký vedení strany Jednotné Rusko.

„Prigožin zoufale toužil vstoupit do ruské politiky jako legitimní a rovnocenný hráč - a poté, co se mu to nepodařilo hlavním vchodem, se pokusil dostat se tam zadním vchodem,“ okomentoval pro The Moscow Times postavu Prigožina Andrej Kolesnikov, vedoucí pracovník think-tanku Carnegie Endowment for International Peace.