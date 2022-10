„Přijely plné autobusy“. Zranění Rusové plnili nemocnice v Bělorusku

Běloruskému lékaři, kterého CNN nazývá smyšleným jménem Andrej, se letos v srpnu podařilo s jeho rodinou uprchnout z rodné země. Zatímco on se z autoritářského státu musel dostat přes les a přeplavat řeku, kvůli strachu z možné perzekuce, zbytku jeho rodiny se podařilo do Litvy dostat přes checkpoint.

I nvestigace CNN s Andrejovým svědectvím popisuje, co se v nemocnicích na bělorusko-ukrajinských hranicích v prvních týdnech války dělo.

Že se může schylovat k válce, poznal Andrej, když do města, kde žil (Mazyr), dorazili ruští vojáci a udělali si zde základnu. Změnily se i podmínky v práci. Vedení oznámilo, že už dříve zavedené nařízení léčit ruské vojáky bylo prodlouženo do 10. března. „Museli si myslet, že válka do té doby skončí,“ komentuje situaci Andrej. O dva dny později ruští důstojníci z blízké polní nemocnice vybrali zásoby krve z městské rezervy.