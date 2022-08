Spolu s ruskou armádou postupuje i okupace ukrajinského kyberprostoru

Několik týdnů poté, co ruská armáda obsadila Cherson, vtrhli vojáci do kanceláří místních provozovatelů internetových služeb a nařídili jim, aby se vzdali kontroly nad svými sítěmi.

Kyberprostor se Rusko snaží ovládnout také v Melitopolu nebo Mariupolu, píše deník The New York Times. Upozorňuje přitom na to, že pokud se Rusko v budoucnu zmocní dalších oblastí, je pravděpodobné, že se budou podobné kroky opakovat.