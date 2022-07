Video: Jsou postrachem Rusů. Podívejte se, jaké zbraně mají zastavit ofenzívu

„Bylo to tady peklo. Ve dne v noci nás neustále ostřelovali. Ale od úderu HIMARS na muniční sklad v Izjumě a poté, co naše jednotka odrazila ruskou armádu u Slavjansku, je to tady už klidnější,“ říká Ruslan Andrijko z jednotky Karpatská Síč, která bojuje na východě Ukrajiny.