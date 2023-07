Příliš mnoho turistů. Athénská Akropole zavádí opatření, jak je omezit

2500 let stará athénská Akropole přilákala tuto letní sezonu ohromující davy turistů. Rostoucí počet návštěvníků donutil úřady, aby na nejnavštěvovanějším místě v Řecku zavedly nová opatření, napsal britský deník The Guardian.

Na Akropoli tak bude nově platit systém časových slotů, který omezí dobu, kterou turisté smí u památky strávit, a rozprostře návštěvníky v čase. Změny se dotknou i organizovaných skupin, pro které by měl vzniknout speciální vstup. Novinky budou podle Mendoniové plně zavedené do konce měsíce.

V poslední době situaci na místě navíc zhoršily velké výletní lodě, které do Athén přivážejí tisíce cestujících.

Podle průvodců lidé stále častěji v horku a bez možnosti schovat se do stínu omdlévají. Jakýkoli zásah je na místě přitom kvůli jeho posvátné povaze kontroverzní.

„Dala jsem pokyn najít způsoby, jak by bylo možné zařídit stín na místech, která nejsou historicky citlivá. Na těch ale zajistíme, aby byla dostupná alespoň voda,“ řekla Mendoniová. Zmínila také, že v budoucnu by památka kvůli rychlejšímu odbavení turistů mohla projít úpravami – například by přibyl jeden vchod.