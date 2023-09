Chaos v rozložené zemi. Za tisíce mrtvých v Libyi mohou všichni

„Myslím, že už se nikdy nebudu moct vrátit. Ty ulice byly celý můj život. Znali jsme tu každý kout. Teď je všechno pryč,“ naříká Amna, která přežila ničivé záplavy na východě Libye. Nejfatálnější přírodní katastrofa, která zemi v novodobé historii zasáhla, si vyžádala už více než 11 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí se nadále pohřešují. Jejich těla, která voda odnesla do moře, vyplavují vlny až o 100 kilometrů dál.

Nezvládnutá prevence i pomalé záchranné práce, které trvají již od neděle, budí ve společnosti hněv. A řadu otázek. Jak se to mohlo stát? Nešlo takové tragédii předejít? Největší podíl viny přitom místní připisují podle deníku The Washington Post politické situaci, která je v zemi už léta víc než komplikovaná.

Po pádu režimu diktátora Muammara Kaddáfího, tedy déle než posledních 10 let, panuje v Libyi nestabilita. O vládu v minulosti usilovalo několik skupin, teď ale proti sobě stojí dva kabinety – oba mají vlastní parlament, centrální banku i ropnou společnost.

Nestabilita posledních let způsobila, že oddělené režimy a jejich úředníci mimo jiné zanechali už tak stárnoucí infrastrukturu v zanedbaném stavu. To se týkalo i dvou velkých přehrad postavených před půl stoletím jugoslávskou společností, které se nacházely v úzkém říčním údolí nad městem Darná.

Stavby byly ponechány ve značně zchátralém stavu. Odborníci už v loňském roce varovali, že v případě masivních záplav mohou hráze selhat, poznamenal deník The Wall Street Journal.

„Mezi lety 2011 a 2014 již existovaly obavy o stav libyjské infrastruktury. A pak Libye prošla šestiletým občanským konfliktem v letech 2014 až 2020, během kterého bylo poškozeno mnoho další infrastruktury. V následujících třech letech máte situaci, kdy spolu soupeří dvě vlády, což opět zkomplikovalo politickou dynamiku,“ přiblížila pro deník The Washington Post Mary Fitzgeraldová, odbornice na Libyi z Middle East Institute. „Politické elity, ať už v Tripolisu, nebo ve východní Libyi, se obrovskými infrastrukturními problémy, kterým Libye čelí, nijak vážně nezabývaly,“ doplnila.

