Prominentní Rus, který utekl z italského domácího vězení, už je v Moskvě

Čtyřicetiletý Artěm Uss, který je synem gubernátora Krasnojarského kraje Alexandra Usse, byl v říjnu na žádost amerických orgánů zatčen na milánském mezinárodním letišti. Italský soud následně v březnu schválil jeho vydání do USA, kde mu hrozí až 30 let vězení. Den na to podnikatel z domácího vězení uprchl a zmizel v Miláně.