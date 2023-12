Propuštěné rukojmí čekají výslechy. Mediální výstupy si už Izrael hlídá

Lékaři podle něj nejprve posoudí, zda jsou propuštění rukojmí dostatečně fit na to, aby je mohla vyslechnout tajná služba Šin bet. Děti, které byly zajaty, budou rovněž vyslechnuty, a to specializovanými vyšetřovateli.

Onen zvláštní mediální režim zahrnuje především kontrolu ze strany izraelských úřadů, které si podle Channelu 12 chtějí udržet kontrolu nad tím, co budou unesení vypovídat. Před tím, než promluví s médii, je úřady instruují, co mají říkat, a co už ne.