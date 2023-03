Průjmová bakterie děsí vědce. Odolá všem druhům testovaných antibiotik

Vědci nyní budou hledat jiná již existující antibiotika, která by proti bakterii teoreticky mohla pomoct, ale zatím je proti ní nikdo netestoval. To ale nějakou dobu potrvá, a nyní je tak CDC v situaci, kdy proti zhruba pěti procentům nákaz bakterií Shigella nemá žádný lék.

Spíš než to ale zdravotníky vzhledem k tomu, že nákaza bývá fatální vzácně, děsí výhled do budoucna – to, co se děje s rezistentními kmeny Shigelly, se totiž může dít s mnoha dalšími bakteriálními infekcemi.