„Puč v Nigeru není definitivní.“ Francie věří, že se najde řešení

„Pokud mě slyšíte mluvit o pokusu o puč, znamená to, že situaci nepovažujeme za definitivní. Stále je tu ještě cesta ven, pokud ti, kdo jsou za to zodpovědní, budou naslouchat mezinárodnímu společenství,“ uvedla francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová, píše list The Guardian.