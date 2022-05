Putin dělá práci plukovníka. Mohlo by to vysvětlovat ruské neúspěchy

Ruský prezident Vladimir Putin provádí taktická rozhodnutí, která by za normálních okolností spadala do kompetence důstojníků zodpovídajících třeba pouze za 700 vojáků, uvádí západní zdroje.

Podle britského serveru The Times uvedl armádní zdroj, že Putin s ruským náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem určují základní postup ruských sil na Ukrajině. „Domníváme se, že Putin a Gerasimov jsou zapojeni do taktického rozhodování na úrovni, kterou bychom normálně čekali od plukovníků nebo velitelů brigád,“ uvedl zdroj.

Týká se to prý zejména postupu na Donbasu, který Rusko deklarovalo za hlavní část fronty. A právě tam také v uplynulém týdnu ruské jednotky utrpěly drtivou porážku. Na neúspěch ruské armády na Ukrajině začínají poukazovat například i vlivní ruští blogeři. Oběma tématům jsme se věnovali v článku níže.

Šéf generálního štábu Gerasimov tak podle zdrojů s šéfem Kremlu stále spolupracuje. A to i přesto, že se již dříve objevily zprávy, že ho Putin sesadil. Spekulace přiživila moskevská vojenská přehlídka na Den vítězství, na které se generál neobjevil.

Podle západních zdrojů může právě zapojení Putina do taktických rozhodnutí vést k neúspěchu na Donbasu, kde se ruským jednotkám nedaří obsazovat ukrajinská města.

Podle britského serveru The Guardian jsou zprávy o možném dohledu Putina na armádu založené na informacích zpravodajských služeb. „Šéf vlády by měl mít lepší věci na práci než dělat vojenská rozhodnutí. Měl by určovat politickou strategii, a ne být ponořen v každodenní činnosti,“ komentoval situaci pro deník bezpečnostní analytik a bývalý velitel brigády v britské armádě Ben Barry.