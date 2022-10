Putin: Situace kolem Záporožské jaderné elektrárny je znepokojivá

Putin dnes Grossiho přijal a řekl mu, že je otevřený dialogu a je připraven diskutovat o všech záležitostech spojených s provozem Záporožské jaderné elektrárny. Putin rovněž uvedl, že došlo k „nadměrné a nebezpečné politizaci“ všeho, co souvisí s jadernou činností.

Šéf MAAE o situaci kolem největší jaderné elektrárny v Evropě jednal minulý týden v Kyjevě. Bylo to krátce poté, co Putin oznámil, že nařídil vládě převést toto zařízení do ruského vlastnictví. V ukrajinském hlavním městě Grossi řekl, že MAAE navzdory Putinovu dekretu elektrárnu považuje za ukrajinskou.