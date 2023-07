Putin vzývá Stalina a hrozí Polsku. Bělorusko ubráníme za každou cenu, vzkázal

Podle Putina polské elity sní o tom, že se zmocní běloruského a ukrajinského území. „Pokud jde o ukrajinský režim, je to jeho věc. Jestli chtějí, jak to zrádci obvykle dělají, něco předat, prodat, něčím zaplatit svým pánům, je to jejich věc. Tady se vměšovat nebudeme,“ uvedl na poradě se členy své bezpečnostní rady.

V případě napadení Běloruska by ale podle Putina byla situace jiná. „Rozpoutání agrese proti Bělorusku bude znamenat agresi proti Ruské federaci. Na to odpovíme všemi prostředky, kterými disponujeme,“ prohlásil podle agentury ČTK.

Putin navíc Polsko obvinil z toho, že se chystá vytvořit koalici pod záštitou NATO a „přímo zasáhnout do konfliktu na Ukrajině, aby si pak ‚utrhlo‘ tučnější kus, aby získalo zpět to, co považují za svá historická území - dnešní západní Ukrajinu“. Dodal, že „západní území dnešního Polska jsou darem (diktátora Josifa) Stalina Polákům“ a Moskva jim to „připomene“.