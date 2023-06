Putin zvažuje sanitární zónu

„Samozřejmě je možné ostřelovat Rusko z Ukrajiny. Existuje více způsobů, jak to řešit. Například protibaterijním bojem. To ale neznamená, že k dalším útokům nebude docházet,“ prohlásil Putin a opatrně dodal: „V takovém případě budeme muset zvážit sanitární zónu. V takové vzdálenosti, odkud by nebylo možné získat naše území.“

Co přesně Putin myslel „sanitární zónou“, podle webu Meduza neupřesnil. Není tak zcela jasné, co bude představovat a v jakém rozsahu by byla. Putin také poznamenal, že ochrana ruských regionů před ukrajinským ostřelováním je prioritním úkolem, kterým by se mělo ministerstvo obrany zabývat.