Putinovi spojenci vyjádřili znepokojení nad excesy při mobilizaci

Představitelé, kteří patří mezi blízké spojence šéfa Kremlu, nařídili regionálním úředníkům, aby se situací zabývali a urychleně vyřešili excesy, jež vyvolaly hněv veřejnosti. Uvedla to dnes agentura Reuters.

Mobilizace zapříčinila v ruských městech protesty a mnoho lidí začalo utíkat do sousedních států, což způsobilo dlouhé fronty na hranicích. Objevily se zprávy, že předvolání na vojenskou správu dostávají lidé bez předchozí vojenské zkušenosti. To je v rozporu s tím, co tvrdil Putin a ministr obrany Sergej Šojgu – a sice, že mobilizace se týká lidí s určitou vojenskou specializací či bojovou zkušeností.