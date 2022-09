Ruská média: Při raketovém úderu v Chersonu zemřel bývalý ukrajinský poslanec

Žuravko je podle médií bývalý ukrajinský poslanec a člen Strany regionů bývalého proruského prezidenta Viktora Janukovyče, kterého Ukrajinci při protestech v roce 2014 svrhli. V roce 2015 Žuravko odjel do Ruska a ukrajinské bezpečnostní služby ho v nepřítomnosti vyšetřovaly, píše bez dalších podrobností stanice BBC. Do Chersonu se Žuravko vrátil poté, co město obsadili ruští vojáci.