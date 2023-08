Putinův bojový pes. Vliv šéfa ruské národní gardy roste

Následující den, v úterý 27. června, si Zolotov spolu s důstojníky gardy, armády a bezpečnostních služeb na kremelském nádvoří vyslechl prezidentovo veřejné poděkování za rozhodný postoj proti povstání Vagnerovy skupiny. Následně přes média oznámil , že garda dostane po vagnerovcích do své do výzbroje tanky a další těžké zbraně.

Nápadné vystoupení muže, který se obvykle drží stranou a jehož britské Timesy nedávno popsaly jako „typicky šedou a zamračenou kremelskou figuru“, zřetelně signalizovalo, že právě on chce být tím, kdo vyjde ze vzpoury Prigožina a jeho žoldáků posílen.

Zdá se to logické. Garda a její vojenské milice, které podléhají přímo prezidentovi, by mohly vyplnit prostor po vagnerovcích - a to nejen ve válce na Ukrajině, ale také jako Putinova věrná mocenská opora.