Putinův muž má konkurenci. Vedení vagnerovců se ujal Prigožinův syn

Když se v červnu dohodl ruský vládce Vladimir Putin s Jevgenijem Prigožinem na ukončení tažení jeho mužů na Moskvu, měli se podle dohody žoldnéři začlenit do ruských ozbrojených sil. To se však stalo jen částečně - Prigožinův syn Pavel nyní vyjednává s Ruskou národní gardou (Rosgvardia) o tom, zda se do bojů na Ukrajině opět zapojí i zbylí vagnerovci.