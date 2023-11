Radikální osadníci už nevyhánějí jen Palestince. Na řadě je další menšina

Radikální židovští osadníci se po nástupu nynější vlády Benjamina Netanjahua, která zahrnuje i extremistické strany, cítí téměř beztrestně a nejraději by ovládli celý Jeruzalém. Poté, co se před časem musela vláda omlouvat za plivání osadníků na křesťanské poutníky za zahraničí, se jejich terčem stali místní Arméni.

V půlce listopadu vtrhla v noci do arménské čtvrti ozbrojená skupina osadníků s bojovými psy a začala vytrhávat dlažební kostky z chodníku. Spolu s nimi přijely i buldozery. Členové arménské komunity ale na místě vytvořili živý řetěz a osadníkům v ničení zabránili. Prozatím.

„Není to jen kus země, který chráníme, v sázce je budoucnost Arménů a všech křesťanů v Jeruzalémě,“ citoval deník The Times 22letého aktivistu Hagopa Djernaziana, který se akce zúčastnil.

Sporné území leží mezi Jaffskou bránou a židovskou čtvrtí, kde už v posledních měsících došlo k řadě útoků proti křesťanům. Arménská komunita tam nyní zřídila hlídku pro případ, že by se ozbrojení osadníci měli vrátit.

Arménský patriarchát v Jeruzalémě totiž pronajal 25 procent pozemků v arménské čtvrti (ta je nejmenší částí Starého města) na 99 let izraelské developerské firmě Xana Capital, za níž stojí osadníci. Společnost chce na pozemku, který dnes slouží jako parkoviště, postavit luxusní hotel. Spolu s parkovištěm však patriarcha pronajal firmě i řadu domů, v nichž bydlí tamní Arméni.

Jedním z nich je i 81letý Garo Nalbandian, bývalý fotograf, jehož rodina žije v domě pronajatém od církve už přes 50 let.

„Není důležité, kdo to koupil, neobviňuji toho, kdo to koupil. Obviňuji toho, kdo to prodával. Tato nemovitost je majetkem všech Arménů, všech Arménů na světě,“ myslí si.