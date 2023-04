Rakovina běžná jako chřipka. Kvůli těžbě ropy umírají v Iráku děti

Sotva dvacetiletý Alí Husajn Džulúd zemřel na rakovinu, kterou mu podle lékařů pravděpodobně způsobilo spalování plynu na ropných polích, nedaleko kterých žil. BBC na vážné zdravotní problémy irácké komunity sídlící poblíž ropných polí Rumajlá poukazovala už v minulosti. V článku z minulého září se právě Husajn svěřil, že s rakovinou bojuje už od svých patnácti let.

Společnost BP, dříve také British Petroleum, které ropná pole patří, vyjádřila rodině soustrast. Husajnův otec však uvedl, že společnost obětovala život jeho syna za své zisky. Rakovina je podle něj v tamní komunitě „tak běžná, že je to jako chřipka“.

„Z mých dveří je 24 hodin denně vidět černý kouř z hořícího plynu a jsou cítit toxické chemikálie,“ obvinil společnost při zasedání valné hromady za smrt svého syna. „Někdy je to tak zlé, že se špatně dýchá a z nebe prší ropa,“ tvrdí.

Na rumajláských ropných polích navíc dochází ke spalování plynu necelé dva kilometry od obytných domů. To je podle iráckých zákonů nelegální, minimální vzdálenost má být alespoň deset kilometrů.

Tomu, že za nárůstem dětské leukémie stojí právě ropné společnosti, nasvědčují i oficiální dokumenty, ke kterým se dostala redakce BBC. Podle nich se za posledních pět let zvýšil počet případů rakoviny o dvacet procent. Dokumenty to dávají do souvislosti se spalováním škodlivých plynů.