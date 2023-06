Řecké volby vyhráli konzervativci

Konzervativní strana Nová demokracie (ND) expremiéra Kyriakose Mitsotakise drtivě vyhrála dnešní parlamentní volby v Řecku a zajistila si většinu v parlamentu, ukazují neúplné oficiální výsledky po započítání více než dvou třetin volebních okrsků.

Podle údajů na webu listu Kathimerini se zisk ND ustálil kolem hodnoty 40,4 procenta, což by vzhledem k výsledkům ostatních stran stačilo na 157 křesel ve 300členném legislativním sboru. Krajně levicová strana SYRIZA na druhém místě ztrácela na vítěze přes 20 procentních bodů.

Mitsotakis tak míří ke druhému funkčnímu období poté, co Řecko vedl od roku 2019 do května, kdy se v zemi konaly první letošní parlamentní volby. Po těch se nepodařilo sestavit vládu, když ND těsně na většinu nedosáhla, nyní jí ovšem pomáhá uplatnění nového volebního zákona, který posiluje pozici vítěze voleb.