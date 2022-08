Rodina vydražila stará zavazadla, našla v nich dětská těla

Po prvním týdnu vyšetřování policie informovala, že šlo o dvě dětská těla ve věku pět a deset let, uvedla agentura AP.

„Děti byly podle prvního zjištění mrtvé už několik let. Kufry ve skladu ležely nejméně tři nebo čtyři roky,“ řekl novinářům detektivní inspektor Tofilau Faamanuia Vaaelua. Vyšetřování je podle něj zatím v rané fázi, ale bude důkladné. „Musíme zjistit kde, kdy a jak,“ dodal.

„Vyšetřovací tým pracuje ze všech sil, aby pohnal před soud osobu nebo osoby, které jsou za smrt těchto dětí zodpovědné. Bez ohledu na to, kolik let sloužíte, vyšetřovat děsivé případy, jako je tenhle, není nikdy snadný úkol,“ dodal Vaaelua. „Sám jsem otec malých dětí. Ale je to naše práce a musíme ji zvládnout,“ řekl.