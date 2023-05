Rok bylo sucho, pak přišla voda a s ní zkáza. Záplavy drtí italské farmáře

Přívalové deště na sever Itálie přišly rovnou dvakrát po sobě, a to v horizontu zhruba dvou týdnů, což je podle meteorologů velmi neobvyklé. „Událost, ke které došlo 2. května, se možná stane jednou za sto let, ale že se to samé stane o 15 dní později v té samé oblasti, to je opravdu překvapující,“ řekl podle CNN Luca Mercalli z Italské meteorologické společnosti.