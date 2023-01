Rozšíření NATO drhne. Erdogan dá možná zelenou Finům, Švédům hrozí blokací

Pokud by Turci švédský vstup do NATO skutečně zablokovali, šlo by o bezprecedentní spor v Alianci. Někteří politici přišli s návrhem jak turecký odpor otupit – americká senátorka Jeanne Shaheenová například vyzvala administrativu Joea Bidena, aby Turecku v takovém případě neprodávala stíhačky F-16. Biden ale zatím trvá na tom, že prodej letounů a rozšíření Aliance jsou dvě rozdílné věci a mají se posuzovat odděleně.

O krok blíže než Švédsko je Finsko, které nyní čelí dilematu, zda případně vstoupit do Aliance bez svého západního souseda. Finský prezident Sauli Niinistö v pondělí na twitteru oznámil, že o situaci ohledně přihlášky do NATO mluvil s generálním tajemníkem Aliance Jensem Stoltenbergem. „Blízké kontakty pokračují,“ napsal.

Finsko chce do NATO. Žádost o členství v alianci drtivou většinou schválil finský parlament a je tomu nakloněna i veřejnost, která do začátku války na Ukrajině byla proti. Jak situaci vidí finský komentátor Jussi Niemelainenem?

Fa ridere perché è vera. Turkey = NATO at its 99% power. pic.twitter.com/ZbKZ4ah8o2

Jak informoval server Al-Monitor, Finsko začne znovu vyvážet ocel do Turecka. To v posledních letech nebylo možné, protože ocel se využívá právě ve zbrojním průmyslu. Firma Hiilux tak v následujících letech vyveze do Turecka na 12 tisíc tun oceli, odběratelem bude společnost BMC, která vyrábí vozidla pro tureckou armádu. Minulou středu to oznámilo finské ministerstvo obrany.