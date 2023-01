Pálení koránu ve Švédsku sponzoroval novinář s vazbou na Rusko

Frick pro SVT potvrdil, že zaplatil poplatek za žádost o povolení demonstrace u policie ve výši 320 švédských korun. „Pokud má Paludan zaplatit z Dánska, hrozí, že peníze dorazí až v pátek. Pak hrozí, že by neměl čas získat povolení,“ obhajoval Chang Frick své rozhodnutí ještě před samotnou akcí pro jiný švédský alternativní web Exakt24.

Exakt24 ale tvrdí , že to byl naopak Frick, kdo je původně kontaktoval a hledal někoho, kdo demonstrativně spálí korán. Web mu dle svého tvrzení měl doporučit právě Paludana, který čin nakonec vykonal.

Turecký prezident Švédsku vzkázal, že by na své cestě do NATO nemělo počítat s podporou Ankary. Rozkol mezi zeměmi posílil sobotní protest, při kterém dánský protiislámský aktivista ve švédském hlavním městě spálil korán.

Turecké požadavky komplikují hladké přistoupení Švédska a Finska do NATO. Sobotní protesty ve Stockholmu na podporu Kurdů vnímá Ankara velmi citlivě.

„Důvěryhodnost nespočívá v mých názorech. Důvěryhodnost spočívá v tom, zda o věcech informuji přesně, nikoli v tom, že lidi špatně cituji nebo klamu čtenáře. Kdybych tajně přispěl na nějakou demonstraci, aniž bych to nahlásil, mohli bychom mít problém. Ale já takhle nepracuji. Jsem k tomu naprosto otevřený,“ hájil se Fritz.

Turecko v reakci na spálení koránu zrušilo návštěvu švédského ministra obrany Pala Jonsona, který měl přicestovat do země tento týden. Prezident Recep Tayiip Erdogan také uvedl, že Švédsko by nemělo počítat s tureckou podporou svého vstupu do Severoatlantické aliance, pokud nezaručí respekt k islámu.