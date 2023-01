Ruská ropa našla domov. Čína a Indie si užívají éru evropských sankcí

„Všechna tato arktická ropa, která obvykle směřuje do EU, musela jít jinam,“ uvedl jeden ze singapurských obchodníků dle serveru Channel Asia News. Zákaz přiměl Rusko směřovat více dodávek do Asie.

Prodejci prodávají ruskou ropu s většími slevami kvůli prodloužení vývozních tras, a tím i dodacích lhůt. Vývoz arktické ropy do Indie se od května neustále zvyšuje, přičemž v listopadu šlo o rekordních 6,67 milionu barelů a v prosinci o 4,1 milionu barelů, ukázaly údaje společnosti Refinitiv, která shromažďuje tržní data.

Aby tanker Bear Alcor s 900 tisíci barely doplul do indického státu Kérala, musel obeplout Evropu, Středozemní moře a Suezský průplav.

Všeobecně však dodávky ropy z Ruska v posledních čtyřech loňských týdnech klesly na nejnižší úroveň roku 2022. Příliv peněz do válečné truhly Kremlu nepřidusily jen unijní sankce, značně přispělo i počasí. Podle údajů provozovatele ropovodu hrály významnou roli při narušení toků z černomořských a tichomořských přístavů silné bouřky.

Britský list Guardian přišel s informací, že Indie ve velkém do Ruska dováží kůži pro výrobu vojenské obuvi. Nepřímo tím podporuje ruskou válečnou kampaň. Obchod mezi Ruskem a Indií vzrostl o závratných 413 procent. Indie se stala jedním z největších odběratelů levné ruské ropy. Rusko zas v Indii nakupuje výrobky, které už ze Západu nepřicházejí.

Podle analytiků z Eurasia News zákaz námořního pojištění a cenový strop spolu s protiopatřením ze strany Ruska nakonec uvrhnou svět do další velké globální ropné krize.

Po uvalení sankcí ze strany EU se největšími dovozci ruské ropy staly Čína a Indie. Indie má pro nákup ruské ropy typu Urals lepší polohu než Čína. Tento typ se těží na Urale a v Povolží a odtud je to do Indie blíž a tamní rafinérie jsou navíc dobře uzpůsobené k rafinaci ruské ropy.

Indie umožňuje do svých přístavů přístup i lodím, které Evropa už do svých vod nepouští, a navíc dál uznává i pojistná krytí poskytovaná Ruskem. Země se tak po uvalení evropských sankcí dostala do obzvlášť výhodné situace.