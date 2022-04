Rusko, které jsem znal, už neexistuje, říká moskevský korespondent BBC

Nasedám do auta a jedu do supermarketu. Ze zvyku zapínám rádio, naladěné na frekvenci 91.2 FM - kdysi na ní vysílalo rádio Echo Moskvy. Byla to jedna z mých nejoblíbenějších stanic, spolehlivý zdroj aktualit a informací. V posledních týdnech však byla všechna nezávislá média zablokována nebo zrušena. Na známé frekvenci teď vysílá státní stanice Sputnik, která podporuje ruskou ofenzivu na Ukrajině.

Před nákupním centrem se dám do řeči s lékařkou Naděždou. „Ceny jsou tak vysoké, že se svým platem teď nevyjdu,“ říká mi. „Nejtěžší ze všeho je ale žít ve společnosti, která nechce znát pravdu o událostech na Ukrajině. Lidé se příliš zajímají o své starosti o splácení hypoték a dluhů. Nezajímají se o to, co se děje kolem nich. Ale já si myslím, že to, co se děje na Ukrajině, je strašné. Stydím se za to, že jsem Ruska,“ dodává Naděžda.