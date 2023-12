Rusko láká migranty od finských hranic do války na Ukrajině, tvrdí BBC

Britská veřejnoprávní stanice BBC uvedla, že má k dispozici důkazy o několika případech, kdy byli cizinci nahnáni do ruského vojenského tábora na hranicích s Ukrajinou.

„Nebyly nám předány smluvní dokumenty a ani řádně ukázány. Ptali jsme se, co to bude za práci, ale řekli nám, že je to jednoduché a dobré,“ řekl jeden ze somálských migrantů BBC. Až později vyšlo najevo, že jde o smlouvu, kvůli které posílají migranty bojovat na Ukrajinu. „Jsem žadatel o azyl, ne voják,“ zdůraznil Somálec.