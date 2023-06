Rusko podminovalo chladicí nádrž Záporožské jaderné elektrárny, tvrdí Kyjev

Voda v ní by měla za stávajícího provozu vystačit (psali jsme zde). Pokud by ale nádrž někdo odpálil, mohlo by to podle Budanova představovat vážný problém. „Bude-li zničená chladicí nádrž u elektrárny, nastanou značné potíže,“ prohlásil šéf rozvědky.