Rusko sbírá informace k sabotáži v Severním moři. Používá výzkumné lodě

Tyto lodě dále nesou podvodní sledovací zařízení a mapují klíčová místa pro případnou sabotáž. Zpomalí, když se přiblíží k oblastem, kde jsou větrné elektrárny, a zůstávají poblíž. Klidně i měsíc nechávají vypnutý vysílač. Když se k jedné z lodí pokusil na malém člunu dostat reportér, stanul před ním maskovaný člověk s něčím, co vypadalo jako vojenská útočná puška.

V únoru se pak loď objevila v Nizozemí. Tamější rozvědka vydala varování o aktivitě, která by mohla naznačovat přípravu na narušení nebo sabotáž námořní infrastruktury. „Poblíž větrných elektráren v Severním moři jsme objevili ruskou loď, která prostor mapuje. Je to poprvé, co vidíme, že se Rusové pokouší odhalit, jak v moři funguje energetický systém,“ sdělil šéf nizozemské rozvědky Jan Swillens.