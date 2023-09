Rusko začne odvádět do armády mladé muže z okupovaných částí Ukrajiny

Pravidelné odvody do ruské armády se budou poprvé týkat i okupovaných ukrajinských oblastí, které přesně před rokem Kreml nelegálně anektoval. Na základní vojenskou službu má nastoupit 130 tisíc lidí ve věku od 18 do 27 let.