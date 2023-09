Rusko ztrácí kontrolu nad Černým mořem. Lodě volně plují

V neděli doplula do Istanbulu loď Aroyat s nákladem ukrajinského obilí. O den dříve tam dorazila i Resilient Africa se stejným nákladem.

Podle prohlášení ukrajinského námořnictva navíc – kromě těchto dvou lodí vyplouvajících z ukrajinského Čornomorsku novým „humanitárním koridorem“ – Černým mořem do Turecka, Bulharska nebo Rumunska proplulo v posledních dnech dalších pět obchodních lodí.

Šlo o první plavidla, která z ukrajinských přístavů vyrazila poté, co Moskva v červenci odstoupila od tzv. obilné dohody.

Ujednání platilo zhruba rok a Rusko po jeho vypovězení varovalo, že bude lodě plující do ukrajinských přístavů pokládat za vojenské cíle. K žádné blokádě civilních plavidel ale nedošlo, což ukazuje slábnoucí moc ruského námořnictva v Černém moři.

Ukrajinská agentura uvádí , že poté, co lodě opustily ukrajinské vody, se pohybovaly co nejblíž západnímu pobřeží, aby byly v blízkosti území států NATO, což mělo odradit ruské válečné lodě od nepřátelských akcí. Stejně ale na Rusko zřejmě působí i ukrajinské námořní drony, které Kyjev v poslední době opakovaně použil .

„Analytici uvádí, že pohyb lodí navzdory výhrůžkám Moskvy může pramenit i ze zlepšení schopností Kyjeva útočit na ruské válečné lodě,“ napsal k tomu deník The New York Times.

Jedním z těch, kteří na důležitost začátku provozu obchodních lodí z ukrajinských přístavů upozorňovali, je vojenský historik Phillips O’Brien . „Jestli lodě s obilím bezpečně opustí Černé moře, bude to znamenat, že Ukrajina dokázala obejít Putinem vyhlášenou blokádu, která byla loni jedním z hlavních opěrných bodů ruské strategie,“ napsal už před dvěma týdny na svém blogu .

„Pokud bude ruské námořnictvo vytlačeno a vyřazeno z akce, jedinou možností, jak zastavit tyto lodě, by bylo potopit je raketami. A to by pro Rusko bylo velmi těžké rozhodnutí,“ napsal O’Brien.