Ruský soud: Genocidu při blokádě Leningradu páchali i Češi

Soud vyhověl návrhu petrohradského prokurátora a rozhodl se: „uznat blokádu Leningradu okupačními úřady, německými jednotkami a jejich komplici – ozbrojenými jednotkami zformovanými na území Belgie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Norska a Finska, jakož i jednotlivými dobrovolníky z řad Rakušanů, Lotyšů, Poláků , Francouzů a Čechů - v období od 8. září 1941 do 27. ledna 1944 válečným zločinem, zločinem proti lidskosti a genocidou národnostních a etnických skupin reprezentujících obyvatelstvo SSSR, národy Sovětského svazu,“ citoval list Izvestija soudkyni Věru Saljnikovovou.

Podle českých odborníků jde o nesmyslné tvrzení. Čeští občané tehdejšího Protektorátu Čech a Morava nejenže nerukovali do německých jednotek, ale neměli na německé straně ani dobrovolnické jednotky jako některé evropské národy. V protektorátu existovalo pouze tzv. Vládní vojsko, které se neúčastnilo válečných akcí. Na frontu se Češi mohli dostat pouze za podmínky, že přijmou německé říšské občanství.

„Žádná jednotka českých dobrovolníků bojující za druhé světové války na německé straně nikdy neexistovala, tedy ani u Leningradu. Češi se dokonce nesměli dobrovolně hlásit do německé armády či SS ani jako jednotlivci. Nevzali by je, pokud by se předtím úředně nestali Němci. Jako Češi tam v žádném případě vstoupit nemohli,“ uvedl Emmert.