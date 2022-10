Rusové a mučení. Nová odhalení z Izjumu přinesla americká agentura

Agentura AP na základě svého zkoumání lokalizovala v nedávno osvobozeném městě lokalizovala deset míst, kde se mučení ukrajinských vojáků a civilistů odehrávalo. Její novináři mluvili s 15 lidmi a dvěma rodinami, jejichž příbuzní padli do ruských rukou a už se nevrátili.

„Mlátili mě holemi, rukama a kopali do mě. Típali o mě cigarety. Střelili mě do nohou,“ popsal 38letý voják Mykola Mosjakyn. Rusové ho podle jeho vyprávění zajali u něho na chalupě. Trápili ho také tak, že ho hodili do jámy se stojatou vodou, spoutali mu ruce a pověsili za pouta.