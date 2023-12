Rusové budou prezidenta volit 17. března, o favoritovi se pochybovat nedá

Ruský prezident Vladimir Putin sice ještě kandidaturu sám neoznámil, média i analytici ale očekávají , že k tomu dojde během nadcházejících několika týdnů. Nasvědčují tomu i prohlášení z prezidentova okolí. Na otázku, jaký vůdce by měl nahradit ruského prezidenta Putina, odpověděl jeho dlouholetý mluvčí Dmitrij Peskov na začátku října rychle a jednoduše: „Stejný.“

Průzkumy jednasedmdesátiletému Putinovi stabilně přisuzují velkou podporu Rusů. S blížícími se prezidentskými volbami se nezdá, že by něco mohlo narušit všeobecně předpokládaný scénář: Tedy že v čele Ruska bude i během dalších šest let – do roku 2030 – stát muž, který rozpoutal dobyvačnou a krvavou válku na Ukrajině.