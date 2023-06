Rusko schválilo plán vyhodit do vzduchu jadernou elektrárnu, tvrdí Ukrajina

V nedávném rozhovoru pro britský web New Statesman Budanov zveřejnil, že podle poznatků rozvědky Rusové nainstalovali výbušná zařízení ke čtyřem ze šesti energetických bloků zařízení a také do chladicí nádrže. Zároveň uvedl, že Rusko je připravené podniknout „operaci pod falešnou vlajkou“, záleží jen na tom, kdy a za jakých okolností k tomu dojde ( více zde ).

Kreml tyto informace opakovaně odmítá s tím, že si Kyjev chystá půdu pro svůj vlastní útok – aby pak mohl svalit vinu na Rusko. Na aktuální informace ukrajinské strany reagoval šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov: „Má cenu komentovat jejich prohlášení, že se vyhodíme do povětří v jaderném zařízení? To jsou čisté lži,“ řekl podle agentura TASS .

Před použitím jaderné zbraně by Kreml změnil rétoriku a zahájil přípravy, které by se daly jen těžko utajit, říká v rozhovoru Pavel Podvig, odborník na ruské jaderné síly a člen Institutu OSN pro výzkum odzbrojení (UNIDIR).

Do Kyjeva je to vzdušnou čarou 450 kilometrů, do Lvova přes 800 kilometrů a do Prahy skoro přesně 1 500 kilometrů.