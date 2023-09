Ruští váleční blogeři vydělají na reklamě za den víc než průměrnou mzdu

Každý den zásobují své sledující zprávami z bojiště, snímky útočících dronů, krátkými komentáři nebo „zaručenými“ informacemi z Ukrajiny. To vše prolínají ruskou válečnou propagandou. Zároveň na svých telegramových kanálech sdílejí reklamy na cokoli - od kryptoměn po módu.

Koc na poptávku po reklamě odpověděl, že příspěvek na jeho kanálu by stál 48 až 70 tisíc rublů (zhruba 12 až 19 tisíc korun) v závislosti na tom, jak dlouho by reklama zůstala v horní části jeho kanálu. WarGonzo chtěl za příspěvek v přepočtu více než 40 tisíc korun.

V interview, ve kterém hovořil z okupovaného ukrajinského města Bachmut, se Koc označil za reportéra v informační válce. Připustil, že ruská propaganda částečně závisí na lidech jako on.

Maxim Fomin alias Vladlen Tatarskij patřil do skupiny „vojenkorů“, ruských válečných korespondentů, které spojuje aktivní podpora války proti Ukrajině.

„Ministerstvo obrany nás často naslouchá a my máme přímý kanál, jak jim soukromě sdělovat informace. Všechno je to v zákulisí a já to tak dělám,“ řekl Koc.