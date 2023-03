Severní Korea odpálila mezikontinentální balistickou raketu

Severní Korea dnes odpálila mezikontinentální balistickou raketu, která dopadla do Japonského moře. Tokio i Soul kvůli dalšímu vojenskému testu komunistické země svolaly své bezpečnostní rady, a to v den, kdy se v Japonsku setkají zdejší premiér Fumio Kišida s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem. Informují o tom agentury Jonhap a Reuters, podle nichž raketový test tvrdě kritizovaly také Spojené státy.

Jihokorejská armáda uvedla, že se odpal uskutečnil v 7:10 místního času (23:10 ve středu SEČ) ze severokorejské metropole Pchjongjangu. Japonská armáda sdělila, že raketa byla ve vzduchu asi 70 minut, během nichž vystoupala do výšky šesti tisíc kilometrů a uletěla přibližně tisíc kilometrů, než dopadla do moře asi 200 kilometrů západně od malého ostrova Ošima na severu Japonska. Nejsou hlášeny žádné škody, které by způsobila.